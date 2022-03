La Gazzetta dello Sport: “Ricci, tre tappe fondamentali in un mese d’oro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Ricci è il “ragazzo d’oro” del Toro, senza dubbio uno dei talenti italiani più pregiati della sua generazione". Così la Gazzetta dello Sport definisce Samuele Ricci, il centrocampista granata arrivato dall'Empoli a gennaio e pilastro dell'Under 21 italiana. La rosea inoltre, nell'edizione odierna del quotidiano, ripercorre il mese di marzo del ragazzo, indimenticabile per certi aspetti, che spicca per 3 eventi di grande importanza. Il primo riguarda lo scorso 6 marzo, giorno dell'esordio dal 1' in maglia Toro a Bologna; il secondo risale al 21 di questo mese, quando ha ricevuto il premio come miglior giovane del campionato di Serie B 2020-2021; mentre l'ultimo riporta allo scorso venerdì - 25 marzo -, quando, nel match Montenegro-Italia, ha segnato il suo primo gol con l'Under 21 azzurra. Queste le parole della Gazzetta dello Sport, che si proietta anche già al futuro di Ricci al Toro: "Il marzo di Samuele è stato un mese tutto d’oro, una primavera sbocciata quasi da predestinato. Consumata in tre momenti chiave, in tre tappe non banali, per nulla scontate. Ora all’orizzonte c’è una quarta sfida: scalare le gerarchie del Toro, pur nel mezzo di una concorrenza che corre sull’alta qualità, con Pobega, Lukic eMandragora protagonisti di una stagione dalla crescita di spessore".