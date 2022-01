La Gazzetta dello Sport: “Ricci vicinissimo, spunta anche Seck per l’attacco”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Toro scatenato in questi ultimi giorni di mercato: Pietro Pellegri è un nuovo giocatore granata, e anche l'affare che porta a Samuele Ricci è ormai in dirittura d'arrivo. Ma potrebbe non essere finita qui, perché sta prendendo piede un altro obiettivo a rinforzo del reparto offensivo, come si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "L’eventuale acquisto di Demba Seck sembra destinato a completare un reparto offensivo che in questi ultimi giorni del mercato invernale potrebbe perdere due elementi, cioè Simone Verdi, in parola da giorni con la Salernitana e Simone Zaza, che ha vari corteggiatori tra cui poter scegliere una nuova fase della carriera".