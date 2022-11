La Gazzetta dello Sport: “Rinato con Juric, Pellegri è già l’uomo del futuro”

In Bologna-Torino, Juric schiererà ancora Pietro Pellegri al centro dell'attacco dal 1'. Il tecnico croato, nella conferenza stampa pre gara, ha esaltato il giocatore, dichiarando che è l'unico tra i granata al momento in squadra che può diventare un giocatore top. La strada però è ancora lunga, e parte dalla sfida Dall'Ara. Queste le parole de La Gazzetta dello Sport a tal proposito: "Per la quarta volta di

fila, l’attacco del Toro sarà sulle spalle larghe di Pellegri. Ha prima segnato al Cittadella in Coppa, poi ha fatto esplodere di gioia Juric a Udine, ha combattuto come un leone nella notte da tre punti contro il Milan. A Bologna ha una voglia matta di aggiungere sensazioni, vibrazioni, magari i gol, al suo momento felice. Ivan Juric in conferenza ha detto: «Pietro oggi è al 10% delle sue possibilità, ma ha un potenziale che pochi hanno: con il lavoro può diventare un top assoluto. Come il Gallo Belotti dei tempi d’oro»".