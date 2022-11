LIVE Juric pre Bologna-Torino: “Motta mi fece capire cosa è un giocatore top”

Le parole del tecnico alla vigilia della tredicesima giornata di campionato

Gianluca Sartori

Vigilia di Bologna-Torino, è il momento della conferenza stampa di Ivan Juric che prenderà il via alle 13.30 circa. Il tecnico presenta i temi della tredicesima giornata di campionato.

Vigilia di Bologna-Torino

Via alle domande.

Domani affronterà Thiago Motta: siete in quattro allenatori, con Palladino e Bocchetti, a venire dal Genoa di Gasperini...

"Thiago ha un bagaglio diverso perchè è stato influenzato da Gasp ma anche da altri grandi tecnici che a noi mancano. Non pensavo avrebbe mai fatto l'allenatore perchè quando giocava era un pazzo scatenato... Comunque avrò grande piacere di vederlo, una grandissima persona. Con lui e Milito, per la prima volta ho visto dal vivo giocatori veri. Lui ci aveva colpito subito per la sua grandezza come giocatore".

Primo gol su palla inattiva, ma ancora nessun gol da fuori area. Perché?

“Non abbiamo buoni tiratori, è così. C’è chi li ha forti, c’è chi non li ha”.

Miranchuk, Vlasic, Pellegri. L’attacco ha assunto una fisionomia definita?

“Questi tre vanno bene ma va bene anche Radonjic. In certe partite è meglio lui. Vanno bene tutti, adesso quei tre stanno facendo bene e continueranno a giocare loro”.

Arrivati a un terzo del campionato può esserci l’occasione per tracciare un bilancio? A che punto siete? E’ iniziata la manovra per uscire dalla zona grigia della classifica?

“Dobbiamo stare molto tranquilli e sereni. Non siamo programmati per uscire dalla zona grigia. Siamo programmati su altri concetti quindi bisogna essere tranquilli e sereni, sfruttare le situazioni positive, non abbattersi in quelle negative. Cercare di migliorare i giocatori e farne un prodotto completo. Ma con grande serenità e calma, pensando a partita per partita”.

In che senso può dire che con Milito e Motta ha capito come sono fatti i grandi giocatori?

“Spesso vedo che alcuni non hanno chiaro chi è un grande giocatore. A volte mi dicono: questo è un giocatore top. Ma io che ho visto il top vero dico che quel giocatore non lo è. Motta, mi ricordo, era stato infortunato per due mesi. Gasp al primo tempo gli dice di venire a fare un possesso palla. Ci sono bastati cinque minuti per fare silenzio perché abbiamo capito che era un giocatore top per visione del gioco, posizione del corpo… Con lui e Milito abbiamo fatto il salto di qualità. I giocatori top li vedi subito, hanno un tocco di palla diverso, una mentalità diversa. Thiago aveva una competitività unica. Voleva vincere anche le partitine in allenamento. Proprio forte”.

Pellegri finalmente sta giocando bene e con continuità. Quanto può ancora migliorare secondo lei? E in che cosa?

“Deve migliorare in tutto… Siamo a livelli bassissimi sul serio: protezione della palla, piede sinistro per finalizzare, gestione di situazioni… C’è un sacco di cose da fare. Ma il potenziale è lì. E si capisce che vale la pena di perdere tempo e lavorare perché se migliora può diventare un giocatore fantastico. Ci vogliono anni, esperienza, e la volontà di migliorare tante cose. Ma il potenziale che tanti non ce l’hanno lui ce l’ha. Lui ha le basi per diventare forte sul serio, ma ci vuole tempo”.

Che peso specifico dobbiamo dare alla partita di domani?

“Vinci contro il Milan, ma questa è la partita vera, in cui si capisce se sei pronto per rifare un’altra prestazione così. Sono curioso. Voglio vedere da tutti, anche da Pietro, ma da tutti, se la concentrazione sarà la stessa. Sarà un bell’esame, perché contro il Milan, con lo stadio pieno e i grandi avversari, ti aspetti una certa mentalità. E invece ora partite come quelle di domani ti possono fare capire quale è la mentalità della squadra”.

Rodriguez no, Buongiorno sì, perché?

“Rodriguez è stato strepitoso a inizio campionato. Difficile toglierlo dal campo. Ma ora mi sento di far giocare Buongiorno. Magari perché con lui siamo più tosti sui piazzati. Ma tutti e due mi danno grosse soddisfazioni. Non c’è un perché scelgo uno o l’altro. Poi ci sono tre partite in una settimana ora, e dovrò cambiare qualcosa. Rodriguez ha fatto un inizio di campionato strepitoso, e sono contentissimo anche con Buongiorno. Non c’è una ragione vera per dire: scelgo uno o l’altro”.

Ci sono diversi giocatori in prestito con diritto di riscatto e altri con contratto in scadenza nel 2023. Questa incertezza sul futuro emerge nello spogliatoio?

“Finora c’è stato solo il problema di Lukic, che è stata una gestione un po’ così, si può fare meglio in certe situazioni e lo abbiamo pagato caro. Tutti gli altri sono ragazzi stupendi, molto responsabili, siamo molto uniti, in ottimi rapporti, e non ho avuto problemi con nessuno di loro. Finora tutti si sono comportati bene. L’anno scorso l’unico è stato Brekalo, che verso la fine disse di volere andare via e allora emotivamente non era più dentro le nostre cose. Per il resto per ora i ragazzi non hanno dato problemi e sono grandi professionisti”.