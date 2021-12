La Gazzetta dello Sport: “Rincon una guida, Juric si fida della sua leadership”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

La Gazzetta dello Sport dedica nell'edizione odierna un approfondimento a Tomas Rincon, analizzando le parole del venezuelano sul match con il Cagliari e sul lavoro che la squadra sta compiendo nell'anno zero con Ivan Juric. "Tomàs Rincon era e resta il leader dello spogliatoio del Toro. Per carisma ed esperienza, per carattere e personalità". Fin qui è stato impiegato poco, ma il tecnico croato - sostiene il quotidiano - "ha bisogno di lui soprattutto nello spogliatoio per la sua spiccata leadership per accompagnare un gruppo così giovane".