La Gazzetta dello Sport: “Rodriguez-Vojvoda: le certezze sulla fascia sinistra”

Nell'edizione odierna del quotidiano, La Gazzetta dello Sport dedica alcune delle sue colonne alla catena di sinistra del Torino, che, trequartista a parte, dalla ripresa del campionato ad oggi, è sempre stata composta dagli stessi interpreti: Rodriguez e Vojvoda. I due, da probabili partenti ad inizio stagione, sono ormai diventati delle certezze per la squadra e grande merito va dato a Juric, che li ha rilanciati. Si legge: "Da quando è iniziato il girone di ritorno e quindi dal primo match del 2022 contro la Fiorentina, Ivan Juric ha tenuto sempre in campo soltanto due giocatori: Ricardo Rodriguez e Mergim Vojvoda. Per entrambi è lecito parlare di una “riscoperta”, come se fossero due acquisti del mercato invernale. Il centrale difensivo nelle sei gare consecutive di questo nuovo anno non ha saltato un solo minuto, superando definitivamente Alessandro Buongiorno nelle gerarchie, l’esterno kosovaro i 4’ finali del Venezia".