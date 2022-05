La Gazzetta dello Sport: “Roma in Europa League, Toro in vacanza”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Malgrado la sconfitta che fa arrabbiare Juric per gli errori, il Torino esce da questo torneo con tutti gli indicatori che volgono al bello. E il giro di campo finale fra gli applausi lo conferma" scrive nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport parlando però anche di un Toro svagato, quasi in vacanza: "Talvolta è svagato. Il meteo balneare, da amichevole estiva, non aiuta la concentrazione a traguardo ampiamente raggiunto". E ora che il pubblico ha abbracciato i granata, si può iniziare a guardare alla prossima stagione: "Nonostante l'ultimo atto non sia finito come Juric sperava, i tifosi hanno capito e apprezzato la stagione ricca di elementi positivi di cui il Toro è stato protagonista"