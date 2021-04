La Gazzetta dello Sport: “Sanabria: Nicola ha in mano un nuovo leader”

Rassegna Stampa / Le pagine dedicate al Torino dei migliori quotidiani in edicola

Sulla Gazzetta dello Sport spazio oggi ad un focus su Sanabria. Il numero 19 granata, come sottolinea il quotidiano, è già entrato nei cuori dei tifosi, sia per la sua doppietta nel derby, sia per i suoi numeri: in 5 partite ha già realizzato 4 gol. Un bottino che in granata hanno ottenuto solo giocatori come Iago Falque (2016- 2017), Pato Aguilera (1992- 1993), Tony Polster (1987-1988), Aldo Serena (1984-1985) e il centrocampista offensivo argentino Benjamin Santos (1949-1950). Inoltre con la sua doppietta nel derby è entrato nella storia del Toro, dato che nessun granata era ancora riuscito a segnare due reti nella stessa partita contro la Juventus in epoca Cairo.