La Gazzetta dello Sport: ” Sanabria uomo chiave nell’assetto offensivo del Toro”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Questa mattina il protagonista granata tra le pagine de La Gazzetta dello Sport è Antonio Sanabria. "Stavolta sì, è tutto un altro inizio. Davvero tutta un’altra storia - si legge tra le colonne del quotidiano - . Non c’è più di mezzo il Covid-19, l’intruso indesiderato che, a fine gennaio, finì per renderlo prigioniero nei suoi primi ventuno giorni a Torino". Il nuovo tecnico Ivan Juric ha molta fiducia nel giocatore paraguaiano che, a settembre, dovrebbe ritornare nell’elenco dei convocati del commissario tecnico Eduardo Berizzo. "Sanabria è forse l’unico uomo nella batteria offensiva granata a saper interpretare con disinvoltura tutti i ruoli dell’attacco. A lui si può chiedere di essere una prima punta, un falso nove all’occorrenza (Juric in ritiro lo ha già provato così),una seconda punta o anche un trequartista". Nella fase pre-campionato il tecnico granata ha schierato il giocatore paraguaiano quasi sempre da centravanti, una scelta sulla quale ha inciso l’assenza di Andrea Belotti, preferendolo nelle gerarchie a Zaza e a Verdi. "Nelle esercitazioni lo si è visto anche sulla trequarti: una posizione che potrebbe diventare la sua zona, in coppia con Pjaca con il rientro del Gallo".