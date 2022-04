La Gazzetta dello Sport: “Segnare e divertire: Brekalo è mister fantasy”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

In vista della partita odierna tra Torino e Spezia, la Gazzetta dello Sport dedica un focus su Josip Brekalo, definendolo "Mister Fantasy". Queste le parole della rosea sul croato: "Brekalo è un concentrato di talento e fantasia che può accendere la voglia del Toro. Fantasia al potere è uno slogan che gli calza a pennello. Lo è per definizione all’interno del progetto, tra qualche ora con lo Spezia lo sarà anche per necessità: con Belotti infortunato, Praet che si accomoderà per la prima volta in panchina dopo l’operazione di gennaio, Pobega e Lukic ancora doloranti, Ivan Juric si affiderà al suo calciatore di maggiore esperienza". Brekalo può sfruttare queste ultime giornate di campionato per raggiungere un obiettivo particolare: "Oggi è il goleador granata, avendo seminato lungo il campionato sei prodezze: gliene manca una per eguagliare il record di gol di un anno fa al Wolfsburg, in Bundesliga".