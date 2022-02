La Gazzetta dello Sport: “Sempre più Bremer”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, troviamo una pagina dedicata al rinnovo di Gleison Bremer con il Torino. "Il poker di mercato del Toro è diventato un pokerissimo" scrive il quotidiano, sottolineando come permetta al club di acquisire potere sul mercato in caso di cessione del difensore, ambito dalle società più importanti di Europa. Il rapporto con Bremer, ricorda ancora la rosea, parte dal 2018 quando "l'allora sconosciuto Gleison sbarcò in Piemonte con una valigia carica di sogni e di speranze ma priva di certezze". Al suo arrivo trovò Walter Mazzarri, qualche difficoltà e infine il rilancio e l'esplosione che lo ha portato a diventare un perno del Torino di oggi.