La Gazzetta dello Sport: “Senza Lukic in campo è un altro Torino”

Se è vero che tutti sono importanti e nessuno è insostituibile, è altrettanto vero che Sasa Lukic si è dimostrato una pedina davvero fondamentale nello scacchiere del Torino. Senza lui in campo i granata fanno più fatica, come si può leggere sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Senza Sasa Lukic il Torino frena o si ferma. Nelle tre partite di campionato in cui non è sceso in campo, i granata hanno colto soltanto un punto, a Bologna (0-0, era squalificato). Le due sconfitte, contro il Venezia (1-2, infortunato) e quella di sabato col Napoli (0-1, squalificato), sono maturate in casa. Con prestazioni opache del centrocampo come se si fosse spenta la luce. Il commento a caldo fatto da Ivan Juric sulla prestazione del reparto dimezzo è eloquente: «Sono rimasto un po’ deluso dalla qualità della manovra. Avevo fatto scelte che pensavo garantissero un gioco più efficace anche se poi avremmo potuto pagare sul piano dell’aggressività. C’entra l’assenza di Lukic? Beh, devo dire che lui in questo momento ha un livello superiore. Per dinamismo, capacità di fare gioco e inserimenti offensivi è un giocatore davvero forte»".