La Gazzetta dello Sport: “Si ritorna a Superga, nel ricordo del Grande Torino”

Nel giorno del 73° anniversario della tragedia di Superga, la Gazzetta dello Sport vuole ricordare l'importanza dell'evento per il mondo granata e la voglia di un popolo di rivivere quelle emozioni sul colle, a 3 anni di distanza dall'ultima volta: "Torino si ferma e torna la capitale del calcio, l’ombelico universale che catalizza i sentimenti dei familiari, dei tifosi, degli appassionati di ogni fede e colore, dei semplici curiosi. Tutti uniti, con il naso all’insù verso il colle di Superga e con le immancabili lacrime che scivoleranno lungo il viso, nel ricordo di una delle squadre più forti di tutti i tempi: quel Grande Torino che il 4 maggio 1949 compì il salto dalla storia alla leggenda. Torino si ferma, anzi sta per fermarsi, ma quest’anno l’anniversario della tragedia avrà un sapore più dolce. Sarà più bello, sarà come una festa, quasi a volerci riportare tutti nuovamente alla vita: dopo i due anni di pandemia, a Superga ritorna la folla, si incammina la gente del Toro con le maglie granata, le bandiere di Valentino Mazzola, i padri mano nella mano con i figli".