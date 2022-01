La Gazzetta dello Sport: “Singo e Vojvoda, Juric conquistato dai loro progressi”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Le prime due sfide del Torino nel 2022 sono state contrassegnate dall'ottimo lavoro di Vojvoda e Singo, con quest'ultimo, che in entrambe l'occasioni, sfruttando i cross del compagno è riuscito ad andare a segno. Poche settimane fa, Juric sottolineava come, storicamente, nel suo gioco, i due esterni di fascia devono svolgere questo compito, cercando di essere pericolosi in zona gol, e adesso questo si sta finalmente vedendo. Si legge: "Dai e dai, prova e riprova, la coppia di ali ha risposto alla grande e per giunta nel periodo dell’emergenza totale nel ruolo, con i ricambi Aina e Ansaldi indisponibili. Stesso gol in due partite consecutive: preciso cross da sinistra di Mergim Vojvoda e imperioso stacco di Wilfried Singo sul palo di destra con inzuccata imparabile". Uno schema vincente, che si fonda sul duro lavoro di entrambi, ma soprattutto sui miglioramenti di Vojvoda, che dall'inizio della stagione ad oggi è cresciuto tantissimo: "Trenta palloni scaraventati a centro area col piede destro, agli altri trenta col sinistro: così Mergim Vojvoda ha perfezionato quotidianamente la sua tecnica di roccioso difensore, il ruolo da sempre ricoperto nella nazionale kosovara. Per giocare stabilmente nel Toro di Ivan Juric serviva di più, il ragazzo lo ha capito e si è messo all’opera".