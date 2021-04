La Gazzetta dello Sport: “Sirigu titolare col Napoli? Nicola ci conta”

Le pagine dedicate al Torino dei migliori quotidiani in edicola

dovendosi muovere solo tra i pali il recupero lampo può riuscire. E comunque vale la pena provarci fino a lunedì mattina, quando ci sarà l’ultima rifinitura". Per quanto riguarda il resto dell'11 titolare granata, in attacco, con i partenopei, dovrebbe tornare dal primo minuto Tonny Sanabria, il quale dovrebbe relegare in panchina Zaza, a meno di clamorose sorprese. A centrocampo invece, secondo la Gazzetta dello Sport, due granata su tutti si candidano per la maglia da titolare: Murru e Linetty. Il primo potrebbe essere schierato sulla sinistra al posto di Ansaldi, siccome è più fresco e potrebbe contenere meglio le sfuriate del duo Di Lorenzo- Politano, il secondo invece potrebbe essere chiamato in causa per rinforzare il centrocampo, dato che con il Napoli ci sarà da lottare lì in mezzo.