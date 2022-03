La Gazzetta dello Sport: “Tanto Torino e zero gol”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Lo 0-0 non descrive del tutto quanto questa partita - scrive nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport riferendosi alla sfida tra Bologna e Torino - abbiamo preso l'anima, l'attenzione e l'impegno dei due allenatori". Alla fine quello che secondo il quotidiano ne è esce più sconsolato è Juric di fronte alla mancanza di gol al Dall'Ara. "Il Toro non è ancora tornato a essere quella squadra che ti prende alla giugulare azzannando risultato e attualità. Ha provato, riprovato, schiumato ma a volte è parso annodato nella ricerca delle architetture che furono e che sicuramente torneranno". Juric chiede un cambio passo e maggiore concisione in fase offensiva, anche se nel computo degli episodi manca un rigore al Torino per le mani di Medel in area.