La Gazzetta dello Sport: “Torino, voglia di rilancio: Juric prepara il riscatto”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spazio alla voglia di rilancio che aleggia in casa granata. Contro il Venezia Ivan Juric tornerà in panchina a guidare i suoi, così come rientrerà anche il pilastro Gleison Bremer in una difesa contata a causa di più di un acciacco. Verosimilmente, sarà subito della partita anche Tommaso Pobega, che a Udine "è entrato a gara in corso, quando si stava alzando l'alta marea, adattandosi con lo spirito giusto in un ruolo non suo, sul centrodestra della mediana e dove non aveva mai giocato". Contro il lagunari ci sarà anche il fattore casa per i granata con un Tonny Sanabria che raramente ha sbagliato davanti ai propri tifosi.