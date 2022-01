La Gazzetta dello Sport: “Toro da ricostruire, 24 ore per preparare la Viola”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Dopo tre giorni e mezzo di quarantena il Torino è tornato ad allenarsi in gruppo al Filadelfia. "Juric dovrà riconnettere la testa dei suoi giocatori con il clima campionato e reinserire brillantezza nelle gambe in un tempo clamorosamente record" visto che il match con la Viola è alle porte. Oggi i granata proseguiranno l'avvicinamento, con la notizia di tre giocatori che si sono negativizzati e "il club ha organizzato in fretta e completato le visite mediche per far riottenere loro l'idoneità agonistica. Ieri si sono allenati con i compagni, oggi saranno convocabili". In giornata infine atteso un ulteriore giro di tamponi.