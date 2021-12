La Gazzetta dello Sport: “Toro in cerca di gol. Sanabria garantisce qualità”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Focus su Antonio Sanabria nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il paraguayano, considerata l'assenza forzata di Belotti (2 mesi almeno di stop per lui), dovrà prendersi sulle spalle l'attacco granata in questo periodo, come d'altronde ha fatto per buona parte di questo inizio di campionato. L'attaccante ha riposato nelle ultime due partite, giocando solo qualche minuto nel finale di gara con la Roma, probabilmente in via precauzionale dato che è tornato malconcio dal ritiro della sua nazionale. Adesso comunque tocca a lui, partire dalla sfida con l'Empoli: "Il Toro deve aumentare la produzione di gol e quindi sotto porta ha bisogno di classe e tecnica: per un sudamericano il pane quotidiano...".