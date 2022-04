La Gazzetta dello Sport: “Toro-Milan, sfida fra i giganti Bremer e Giroud”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla sfida fra Giroud e Bremer. Sarà importante per i rossoneri vincere dopo lo stop dell'ultimo match, le avversarie corrono e le partite rimaste sono poche: "Dopo la frenata con il Bologna, Giroud ha parlato di frustrazione: "Abbiamo dominato ma ci è mancata lucidità sotto porta". Da domani sera in avanti sarà vietato sbagliare, specialmente per chi come lui ha il compito di concretizzare quanto creato dai compagni, ed è proprio per questo che a Olivier, come pure a Ibra, Pioli chiederà i gol per restare in testa". La Rosa continua esaltando Bremer: "Uno dei suoi principali pregi è stata la progressione della crescitaela regolarità del rendimento. C’è però un’altra qualità che fa di Bremer uno dei più forti difensori del campionato, a pieno titolo inseritosi nella scia di Koulibaly, al top anche sul palcoscenico del calcio europeo: sa essere implacabile contro i grandi attaccanti. Rispetta tutti ma accetta con chiunque il corpo a corpo, dal quale ne esce spesso trionfatore. L’elenco dei bomber silenziati è ormai bello lungo. Soprattutto negli ultimi due anni si è portato a casa scalpi eccellenti". Lukaku, Vlahovic Cristiano Ronaldo, Osimhen e Dzeko sono solo alcuni dei bomber fermati dal difensore brasilian