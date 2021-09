La Gazzetta dello Sport: “Toro scatenato, da 7. In A meglio solo Milan e Inter”

Le notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

La Gazzetta dello Sport promuove a pieni voti il mercato del Torino: è da 7, come quello della Roma. Meglio in Serie A soltanto le due milanesi, Inter e Milan, che raggiungono il 7,5. I granata per la rosa hanno fatto meglio, grazie allo sprint finale, di Juventus, Lazio, Fiorentina, Napoli, Atalanta e Sassuolo. A pagina nove della Gazzetta odierna si legge: "A 12’ dal gong sulle compravendite, il club di Urbano Cairo ha piazzato il colpo che completa molto bene questa Toro revolution che nelle fasi finali del mercato ha regalato a Juric giocatori con le caratteristiche da lui richieste: Praet e Brekalo portano qualità e fantasia in avanti mentre Zima va a colmare il posto di centrale difensivo lasciato libero da Lyanco. Sono gli arrivi last minute che conferiscono al gruppo una nuova fisionomia e altre potenzialità".