La Gazzetta dello Sport: “Vanja out, Berisha parte avanti rispetto a Gemello”

L'infortunio alla mano sinistra di Vanja Milinkovic-Savic e il suo sicuro forfait per Bologna portano Juric davanti ad un bivio: chi gioca in porta domenica? Di questo argomento si parla sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "L’impressione è che Berisha parta un passettino avanti nei pensieri del tecnico. Favorito no, ma un orientamento sì. Perché il tasso di esperienza che potrà mettere nella delicata trasferta di Bologna, naturalmente, non è paragonabile a quella del giovane Luca Gemello. In Emilia il Toro avrà inevitabilmente una pressione superiore rispetto agli ultimi impegni di campionato: sarà la prima occasione per superare questo primo momento di flessione stagionale. La storia di Berisha, e le sue tante presenze in A, possono rappresentare una solida garanzia. Berisha in stagione non ha ancora sporcato i guantoni: nell’unica partita - Torino-Fiorentina (4-0) - in cui Milinkovic non è stato disponibile, perché fermato a casa dal Covid, è rimasto in panchina. E tra i pali è andato Gemello".