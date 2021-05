La Gazzetta dello Sport: “Vojvoda, il gregario che si trasforma in protagonista”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Il Vojvoda di oggi non è quello arrivato quest'estate". Conclude così la Gazzetta dello Sport il suo articolo dedicato all'uomo del momento in casa granata: Mergim Vojvoda. Il numero 27 del Torino sta vivendo forse il periodo più importante della sua carriera, con 2 gol in 2 partite che hanno consegnato al Toro 4 punti decisivi per la salvezza, e infatti lo ha voluto celebrare salendo al Colle di Superga, simbolico di come si sia totalmente immerso nel mondo granata. Queste le parole della "rosea" su di lui: "Il terzino kosovaro è la lieta sorpresa di questa fase decisiva del campionato: un gregario che si trasforma in protagonista. Impensabile solo fino a un paio di mesi fa. Già perché c’era stata l’esplosione di Wilfried Singo a togliergli spazio, e pure il Covid, colpendolo in più periodi, non lo ha di certo aiutato. Ma il 7 marzo, a Crotone, eccolo nell’undici di partenza e la settimana successiva viene confermato. La squadra subisce due sconfitte però Mergim non demerita, e ora, se il primo gol, quello dei tre punti sugli emiliani, è al novanta per cento merito di Ansaldi, che gli scodella un pallone solo da accompagnare in porta, la torsione aerea che ha fruttato il gol al Bentegodi appartiene al repertorio di un centravanti."