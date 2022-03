La Stampa: “A Ricci servirebbe un po’ più di spazio nel Toro”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in ufficio

Non si è fatto notare in granata, ma sicuramente lo ha fatto con la maglia dell'Italia Under 21: nella partita di ieri sera - martedì 29 marzo - contro la Bosnia, Samuele Ricci ha trovato spazio come regista negli ultimi 15 minuti. Ora gli serve trovare quello spazio anche nel Torino di Juric: arrivato nel calciomercato di gennaio, non è mai riuscito a spiccare agli occhi del tecnico granata, ma dopo la prestazione con la sua nazionale, con la Salernitana Ricci cercherà di candidarsi per un po' di spazio, anche a partita in corso.