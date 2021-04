La Stampa: “A Superga il 4 maggio ci sarà solo il silenzio”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

Il quotidiano La Stampa oggi riporta un articolo sulle consuete celebrazioni del 4 maggio per il Toro a Superga. Dato il momento, scrive il quotidiano piemontese, le celebrazioni per la tragedia del Grande Torino escludono la presenza della folla e potrebbero dunque svolgersi in forma privata con la sola presenza del presidente Cairo.

Per quanto riguarda il calcio giocato La Stampa scrive che lunedì contro il Parma potrebbe giocare Baselli davanti alla difesa data l'emergenza a centrocampo. Il tecncio granata Nicola dovrà infatti fare a meno di Verdi e Mandragora squalificati. In poche parole saranno 4 giocatori a contendersi due posti: Rincon, Lukic, Linetty e Gojak sono tutti in corsa per una maglia da titolare al fianco di Baselli.