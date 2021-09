La Stampa: “A Venezia emergenza Toro, senza Pjaca ci si affida a Sanabria”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Questa mattina il quotidiano La Stampa si focalizza sull'infortunio di Marko Pjaca che a causa di risentimento distrattivo al polpaccio destro dovrà saltare la trasferta di Venezia. Il trequartista croato stava vivendo un ottimo momento di forma dopo le due reti segnate nelle ultime due partite contro Sassuolo e Lazio. Pjaca si aggiunge ad un lista di indisponibili nel reparto offensivo che è composta già da Belotti, Praet e Zaza. Per questa ragione, domani sera a Venezia, il tecnico granata Juric si troverà in emergenza nel reparto offensivo. Secondo il quotidiano piemontese Pjaca ha una piccolissima possibilità di rientrare in campo nel derby contro la Juventus ma più probabilmente rientrerà dopo la sosta per le Nazionali. Al posto del croato ex Genoa il Torino si dovrà aggrappare ad Antonio Sanabria che avrà il compito di trascinare i granata contro il Venezia, accompagnato dall'altro croato Josip Brekalo che giocherà alle sue spalle. Il paraguaiano fin qui in campionato ha segnato una sola rete, alla terza giornata contro la Salernitana.