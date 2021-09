La Stampa: “Addio a Fogli, il ragazzo del Fila che faceva impazzire Boniperti”

Le ultime sul Torino sui quotidiani odierni in vista della gara di giovedì tra granata e Lazio

Romano Fogli, scomparso ieri all'età di 83 anni, è ricordato sulle colonne de La Stampa. Nato al Filadelfia, è divenuto grande nel Torino prima di vincere lo scudetto a Bologna e di salire sul tetto del mondo con il Milan. Si legge: "Fogli nacque e crebbe con il timbro dell’eccellenza della scuola del Filadelfia, diventando un pilastro di quel vivaio che per decenni, guidato dalle conoscenze e dalla lungimiranza di Oberdan Ussello, sfornò talenti a ripetizione, da Ferrini ad Agroppi, fino a Pulici, Zaccarelli e Dossena (tra gli altri). Il suo era il Toro che stava mettendo le basi per tornare protagonista dopo la tragedia di Superga, anche se qualche anno dopo scivolò nella prima retrocessione. Però la semina era cominciata, in quella squadra Enzo Bearzot era la certezza, mentre dal settore giovanile si stava facendo notare Giorgio Ferrini".