La Stampa: “Al Toro solo chi ci crede: Brekalo si allontana dal progetto Juric”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna, La Stampa fa il punto sulla questione Brekalo. Il Torino aveva tempo fino a ieri sera a mezzanotte per esercitare il diritto di riscatto, ma non l'ha fatto, forse per la stessa volontà del giocatore di non restare sotto la Mole. Queste le parole a tal proposito del quotidiano: "Il punto di partenza del club granata è chiaro: chi sceglie di restare lo faccia perché convinto e mosso dall’ambizione. E se mancano i presupposti, allora è meglio tenersi alla larga da sviluppi contrattuali che non avrebbero senso. Brekalo sogna di giocare la Champions o, quantomeno, in Europa con continuità. Il progetto Toro guarda avanti e, nel progetto, c’è anche un posto nelle competizioni internazionali da centrare con gradualità, ma non troppa: Brekalo invece ha fretta".