La Stampa: “Belotti all’esame Roma per ritrovare il gol”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il quotidiano La Stampa quest'oggi analizza la situazione relativa all'attaccate del Torino Andrea Belotti. Il numero 9 granata si prepara ad affrontare domani la Roma, una squadra che in passato aveva chiesto informazioni al presidente Cairo per cercare di acquistare proprio il Gallo. La formazione giallorossa, inoltre, è la big della Serie A alla quale Belotti ha segnato più reti: ben 6, di cui 4 in trasferta all'Olimpico di Roma, teatro della sfida di domani. Le statistiche dunque sono dalla parte del capitano granata che domani cercherà di tornare al gol che lo aiuterebbe molto con il morale. Secondo La Stampa, anche per domani è prevista la staffetta tra Belotti e Sanabria con il tecnico Juric che sceglierà solo alla fine chi schierare dal primo minuto tra i suoi due centravanti.