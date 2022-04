La Stampa: “Belotti attende l’esito degli esami. Finale di stagione a rischio?”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Andre Belotti torna a essere il protagonista sulle pagine de La Stampa. "Sognava una gran finale, invece di maxi oggi c’è solo l’attesa per gli esami medici: la più lunga, la più sentita, probabilmente l’ultima. Quando si ferma Andrea Belotti non è mai una cosa semplice, anche se in questa stagione sta diventando un’abitudine. Ma nella condizione attuale, con un contratto in scadenza e voci insistenti di divorzio, l’ultimo stop suona ancora di più come una beffa". Nell'ultima partita contro la Lazio, il Gallo è uscito anzitempo per il terzo infortunio della stagione. "Belotti è inciampato di nuovo all’Olimpico di Roma, stadio dove si era già bloccato il 28 novembre scorso contro la Roma a causa di un problema muscolare al bicipite femorale destro".