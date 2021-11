La Stampa: “Belotti cento di questi gol, è a sole tre reti in granata da Graziani”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Questa mattina La Stampa analizza i numeri di Andrea Belotti ora che ha raggiunto quota 100 gol in Serie A, dopo la rete realizzata contro la Sampdoria sabato sera. Il numero 9 del Toro è il terzo italiano più giovane a raggiungere questo traguardo dopo solo a Gilardino e Baggio facendo meglio anche di campioni come Totti e Signori. Belotti è riuscito a raggiungere le 100 reti in Serie A dopo 254 partite, 6 sono i gol segnati con la maglia del Palermo nella stagione 2014/15 e ben 94 quelli realizzati col Torino negli ultimi 7 campionati. Questo fantastico bottino è impreziosito dal fatto che ci sono ben 3 triplette e 16 doppiette, numeri davvero importanti per il centravanti della Nazionale. Belotti però adesso ha la possibilità di entrare ancora di più nella storia del Torino. Il numero 9 granata nella classifica generale dei marcatori della storia del Toro è dietro solo a Pulici e Graziani con quest'ultimo avanti di sole 3 reti.