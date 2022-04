La Stampa: “Belotti e Pobega osservati speciali”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Torino-Milan sarà "una sfida nella sfida tra due società che, fuori campo di gioco, hanno un certo feeling di mercato da sempre, soprattutto da quando Urbano Cairo è diventato presidente", scrive nell'edizione odierna La Stampa. Ora sull'asse del mercato potrebbero rientrare Andrea Belotti. "Il Milan resta l'opzione più gradita del Gallo cresciuto fin da piccolo con il poster di Shevchenko - continua La Stampa - nell'anno dei 29 cerca la grande occasione per lasciare una piazza innamorata di lui e una città in cui si è integrata bene". Al momento l'interesse sembra raffreddato, ma Belotti potrebbe riaccenderlo in un finale di stagione infuocato. In il Diavolo valuterà anche la situazione di Pobega, in prestito secco, e tra i granata piace anche Bremer, su cui però resta alta l'attenzione dell'Inter.