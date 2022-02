La Stampa: “Belotti e Sanabria, un posto per due”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Mai un Toro a due punte" ha sempre detto Ivan Juric, come ricorda nell'approfondimento odierno La Stampa. Ma finora non c'era quasi mai stata concorrenza in attacco, con Sanabria sempre schierato e Belotti ai box per recuperare. Ora invece la concorrenza c'è e i due granata si trovano a spartirsi un unico posto. "Tra Belotti e Sanabria sarà una volta da gestire per Juric e il Toro. Da una parte si avvicina la fine di una grande storia [con] il desiderio di chiuderla nel miglior modo possibile; dall'altra c'è la necessità di far crescere il sudamericano che ha ancora tre anni di contratto e può ancora dimostrare di essere la soluzione definitiva per il futuro". L'ultima parola spetta è di Juric.