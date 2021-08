La Stampa: “Belotti-Juric con il Toro al centro, prove di convivenza al Filadelfia”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Belotti è tornato e in giornata ci dovrebbe essere il primo allenamento al Filadelfia con i compagni e l'incontro con Ivan Juric, al termine del quale si avranno le idee più chiare circa la volontà del Gallo. La Stampa fa il punto sulla situazione dei rapporti tra il Capitano e il tecnico croato. "Juric e Belotti: il primo tempo è servito. «Come va? Tutto a posto, peccato solo aver lasciato la mia famiglia, ma ci sta...», l’unica concessione del Gallo a chi ha provato a sondarne gli umori. Il capitano granata ha letto le parole dette su di lui da Juric la sera di Rennes-Toro, ma già le conosceva: il tecnico croato, d’altronde, non gli ha mai nascosto il suo pensiero durante i colloqui telefonici avuti nel periodo delle vacanze. Come andrà a finire la partita sul futuro del Gallo è presto per dirlo. Belotti non ha dato una risposta positiva all’offerta che il patron Cairo ha messo sul tavolo: poco meno di 4 milioni di euro a stagione fino al 2026. Il Gallo prende tempo, o vorrebbe farlo: giocare di rimessa per la prima volta nella carriera è la tattica scelta a metà mercato. Juric, al contrario, va all’attacco, come ha sempre fatto: trovare il possibile punto di equilibrio per lasciare aperta la partita è la scommessa. Convivere con Juric risparmiandosi è impossibile".