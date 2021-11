La Stampa: “Belotti modello Italia”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Andrea Belotti aspetta e sogna" una maglia da titolare con l'Italia di Mancini. Scrive così La Stampa, sottolineando come si alzino le quote del capitano granata considerando anche il ko di Ciro Immobile, costretto a lasciare il ritiro per infortunio. E Mancini non chiude la porta dicendo sul capitano: "Con la maglia azzurra non tradisce mai".