La Stampa: “Belotti non decide, Juric va avanti”

Il futuro di Andrea Belotti resta uno dei nodi da sciogliere in casa Toro. Come riporta il quotidiano La Stampa, i granata hanno messo sul tavolo un'offerta da circa 4 milioni di euro a stagione (bonus compresi) per il capitano, che al momento ha rifiutato. Nel frattempo Ivan Juric, in ritiro a Santa Cristina, si è già espresso chiaramente sulla situazione: "Andrea deve dirmi se è pronto ad andare in battaglia con questa maglia". Il tecnico croato continua ad aspettare la decisione finale del Gallo, ma nel frattempo progetta un Toro che tenga conto di una possibile assenza del capitano nel reparto offensivo. Occhio però alle sirene di mercato per Belotti. La punta granata piace molto al Siviglia che, secondo La Stampa, è pronto ad offrire al Toro 18 milioni di euro e l'attaccante marocchino, cresciuto nel Barcellona, Munir El Haddadi.