La Stampa: “Berisha puà superare Milinkovic”

Oggi alle 18 il Torino sfiderà l'Az Alkmaar e la partita sarà utile a Juric per testare alcuni giocatori, tra cui Belotti: "Il Toro ha un Gallo in più da esibire a partire da questa sera quando sfiderà in Olanda l’Alkmaar (diretta in streaming dalle ore 18 su Torino Channel). Un Gallo che scalpita, spera almeno in uno spezzone di partita dopo aver svolto con la solita energia la prima settimana di allenamenti. Sarà un test impegnativo contro una squadra arrivata terza in Eredivisie".

Altro tema della partita riguarda la porta. Con l'infortunio di Milinkovic-Savic, sarà Berisha con ogni probabilità il titolare: "Ivan Juric è stato chiaro fin dal primo giorno dando a Savic i gradi, ma la posizione del serbo non è granitica. Infatti, dopo le prime prove contro squadre di dilettanti, da quando ha dovuto cominciare a parare sul serio ha sì confermato straordinarie doti atletiche che hanno sorpreso il tecnico croato, ma anche il motivo per cui a 24 anni non abbia ancora disputato una stagione da titolare. «Credo che in passato Milinkovic-Savic non abbia lavorato quanto avrebbe dovuto sulla tecnica di base», la riflessione di Juric" poi continua: "Di certo Etrit Berisha, il primo acquisto della società di Cairo, sta recuperando credito e oggi - dopo essere stato in panchina in Francia - avrà una grossa occasione per provare a recuperare terreno: la porta è tutta sua".