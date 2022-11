La Stampa: “Bologna-Torino è Arnautovic contro Pellegri”

Bologna-Torino sarà sfida tra centravanti: Marko Arnautovic sfida Pietro Pellegri. Così, La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, su questo faccia a faccia: "All’ora di pranzo, al Dall’Ara, si aprirà il sipario sulla sfida dei centravanti, moderni, ma, soprattutto, numeri nove come letteratura del calcio racconta. Da una parte il metro e 92 di Arnautovic, dall’altra il metro e 88 di Pellegri: saranno loro ad indirizzare la sfida".Juric, nella conferenza stampa di presentazione della gara, come riportato dallo stesso quotidiano torinese nell'edizione odierna, si è così espresso sui due: "Pietro (Pellegri, ndr) sta mostrando solo il 10 per cento delle sue potenzialità: lui è l’unico, in questo gruppo, che può pensare di diventare un top player, per intenderci alla Belotti migliore versione, ma deve lavorare tanto. Il lavoro non lo spaventa...Arnautovic, invece, per me, è l’attaccante più forte del campionato".