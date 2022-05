La Stampa: “Bremer, futuro d’oro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il futuro di Bremer sembra esser ormai lontano da Torino. Il difensore brasiliano - che con Juric si è consacrato definitivamente - non giocherà le ultime due partite di campionato con Verona e Roma, come affermato ieri da Juric in conferenza stampa: "Non sta bene, è giusto che si curi: ha stretto i denti per un bel po’, ora basta..". Sul difensore brasiliano ci sono diverse squadre interessate: "L’Inter lo vede perfetto per una difesa a tre - scrive il quotidiano -, ma l’Inter non può avere l’ambizione di correre alla pari con squadre come il Paris Saint Germain o il Bayern Monaco, interessate a Bremer perché il peso economico della realtà nerazzurra è un altro rispetto alle potenze d’Europa. L’Inter potrà muoversi solo dopo aver ceduto De Vrij, francesi e bavaresi possono farlo fin da subito: la loro offerta potrebbe spingersi anche oltre i 40 milioni di euro".