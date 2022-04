La Stampa: “Bremer spettacolo, Toro promosso”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Il Toro ci ha messo l’anima, o per dirla alla Juric, è rimasto attaccato al risultato, il Milan penalizzato dall’infermeria dell’ultim’ora - scrive La Stampa - ci ha messo quello che poteva, ma di questi tempi, per i rossoneri, la porta avversaria è una chimera": così i granata si sono difesi, facendo recapitare ai rossoneri il secondo pareggio consecutivo, e spianando la strada all'Inter verso l'obiettivo scudetto. Ogni giocatore granata ha il suo rossonero da marcare, ed è così che il Milan non ha quasi mai avuto uno spiraglio di campo da cui poter tirare in porta ed essere pericoloso. "Il duello perde i suoi equilibri nel finale e si trasforma in continue ripartenze da una parte e dall’altra: il Milan deve vincere, il Toro vuole vincere": i rossoneri cercano la vittoria, ma Gleison Bremer è uno tra quelli ad ostacolarli dall'inizio alla fine. Dopo che il brasiliano aveva già annullato doppiamente Vlahovic con Fiorentina e Juventus dopo, ieri sera è toccato anche a Olivier Giroud: "Sempre in anticipo, e quando non ci arriva al primo colpo, rimedia con una marcatura che toglie il fiato all’avversario, pulita come quella di un brasiliano, decisa come quella di un giocatore europeo. Senza paura, anche nel finale a tamponare le fiammate disperate del Milan, che alla fine chiede pure un rigore per un suo intervento. È la montagna di Juric e del Toro, uno spettacolo anche quando si presenta nell’area avversaria. E qui, da miglior centrale dei granata, si trasforma in attaccante aggiunto".