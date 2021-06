La Stampa: “Cairo respinge le avances della Roma su Belotti”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Urbano Cairo allontana le voci circa un imminente passaggio alla Roma da parte del capitano del Toro. "Non ho ricevuto alcuna offerta, adesso facciamogli fare un grande Europeo", ha detto il presidente granata intercettato ieri pomeriggio dopo l’Assemblea della Lega di Serie A. La Roma, dopo aver sondato il terreno facendo intendere in un primo momento di poter arrivare a 15 milioni, sarebbe disposta a spingersi fino a 20, cifra comunque ritenuta insufficiente: il Toro lo valuta 30 milioni. Ma prima di entrare nel vivo della trattativa il club di Friedkin deve trovare le risorse per finanziarla, che significa vendere alcuni pezzi pregiati giallorossi.