La Stampa: “Cairo sprinta su Juric, offerti 2 milioni”

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa scrive del Torino riguardo il possibile cambio sulla panchina granata. Il quotidiano piemontese celebra l'avventura di Nicola alla guida del Toro dato che è stato in grado di raccogliere 24 punti in 20 partite, quasi il doppio di chi lo ha preceduto. Secondo La Stampa però questo bottino non basterà a Nicola per guadagnarsi la riconferma. Il presidente del Toro Urbano Cairo sta infatti portando avanti i contatti con l'allenatore del Verona Ivan Juric. C'è però da battere la concorrenza del Cagliari e per farlo il patron granata vuole offrire al tecnico croato una cifra vicina ai 2 milioni di euro.