La Stampa: “Calciomercato, dopo Milan e Roma anche l’Atalanta vuole Belotti”

Il nodo relativo al Gallo Belotti è sempre più intricato. Il Capitano non ha mai espresso pubblicamente la sua volontà di andarsene, ma non ha neanche mai fatto dei passi avanti per procedere al rinnovo. Adesso vuole vivere la propria esperienza in Nazionale e poi prenderà una decisione definitiva sul suo futuro. La situazione relativa al mercato è la seguente, come riporta La Stampa: "Il Toro ha avviato i contatti per rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno, ma, per ora, i contatti non hanno ottenuto se non qualche dialogo tra le parti e poco altro. Roma e Milan lo cercano da tempo, Atalanta da poche ore e solo dopo aver capito di poter fare una plusvalenza dalla possibile cessione di Zapata, centravanti con un forte mercato. A Roma è arrivato Mourinho e Mou aveva manifestato il suo gradimento per il capitano granata quando, l’estate scorsa, stava pensando a ricostruire il Tottenham. Al Milan cercano una punta centrale da affiancare ad Ibrahimovic o per prenderne il posto durante una lunga, lunghissima annata con la partecipazione alla Champions League: Ibra non ha nelle gambe così tante partite da protagonista e, per questo, il Milan è ad un passo da Giroud con il colpo grosso Belotti sullo sfondo. Il Gallo è di Bergamo, o meglio, Calcinate in provincia di Bergamo e, così, la suggestione Atalanta trova spazio sul mercato, ma Belotti aspetta di prender parte al ballo d’Europa per vedere il suo valore impennarsi".