La Stampa: “Ciccio Graziani contro il Var Massa: ‘La colpa più grande è la sua’”

Intervistato dai colleghi de La Stampa, l'ex bomber del Torino Ciccio Graziani ha parlato dell'episodio del mancato rigore in Torino-Inter, dicendo la sua circa la questione. Egli assolve l'arbitro Guida ("Ha dovuto decidere in un attimo e chi ha giocato sa bene che può succedere anche se era vicino al contatto"), ma punisce la decisione del Var Massa: "La colpa più grande è di Massa che era al Var e ha rivisto comodamente l’azione. Doveva mettersi nella condizione di aiutare l’arbitro". Graziani continua poi affermando che Vagnati abbia fatto bene a denunciare l'accaduto ed infine propone una soluzione per migliorare l'applicazione sul campo della tecnologia: "Basterebbe che venisse data la possibilità, una volta per tempo, di chiedere di rivedere l’episodio dubbio. Lo fanno in tanti sport, perché nel calcio no?"