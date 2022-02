La Stampa: “Cinquanta punti e ottavo posto: Juric sfida se stesso”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

E' un Torino che si appresta a vivere un finale di stagione con la testa libera, senza pressioni, dato che i 33 punti in classifica permettono di avere un ottimo margine dalla zona retrocessione, ma non sono abbastanza per provare a lottare per l'Europa. I granata quindi possono provare a virare su altri obiettivi, uno tra tutti cercare di superare i record di punti in campionato di Ivan Juric col Verona, che si attesta a 49, l'anno in cui chiuse nono. In tal senso, è interessante il confronto Toro-Hellas allo stesso punto della stagione: "Dopo 25 partite, quante disputate finora dai granata, le squadre gialloblù 19/20 e 20/21 avevano gli stessi punti in classifica: 38. Il Toro è cinque gradini sotto. La corsa, però, è sul Verona del primo anno che ha tagliato il traguardo con 49 punti piazzandosi nona. Ne mancano 16 almeno per eguagliare quel cammino, da pescare nei 39 in palio nelle partite che restano da giocare, compreso il recupero con l’Atalanta ancora da calendarizzare". C'è però un aspetto che preoccupa. I Verona di Juric, vuoi per mancanza di obiettivi, vuoi per stanchezza, nella seconda parte della stagione hanno sempre racimolato pochissimi punti: "Mal di ritorno. A fare i pignoli, se il Verona di Juric aveva un difetto, veniva fuori nella seconda parte della stagione. Occorrerà quindi un Toro sugli standard della prima metà del campionato (25 punti) per sovvertire il trend. A Verona la frenata più grossa è avvenuta nell’ultima stagione con una squadra che aveva già 30 punti in tasca a gennaio e una salvezza strappata con enorme anticipo. Dopo la vittoria sul Napoli per 3-1 nell’ultimo turno del girone di andata, i suoi si sono messi in tasca appena 15 punti".