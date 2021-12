La Stampa: “Comotto carica il Toro e ricorda il gol nel giorno del centenario”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nel giorno dell'importante gara contro l'Empoli e alla vigilia dei 115 anni dalla fondazione del club, l'ex difensore granata Gianluca Comotto carica l'ambiente sottolineando come il clima di festa darà energie e motivazioni in più alla squadra di Juric, ricordando anche come un suo gol nel giorno del centenario si rivelò fondamentale per battere proprio l'Empoli. Queste le dichiarazioni di Comotto a La Stampa: "«Quella rete ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti della mia carriera, quando la riguardo su YouTube insieme a mio figlio Christian provo ancora una grande gioia», il ricordo dell’ex difensore granata, ora direttore generale del Perugia. Che torna indietro nel tempo. «Fu tutto magico - continua -, dalla serata piena di eventi nel pre-partita, anche se Zaccheroni non voleva che ci distraessimo, al mio gol, di mancino, da lontano: da non crederci, ma quando uno ci mette lo spirito giusto... Sono sicuro che anche stavolta il clima darà una spinta in più, peccato solo per l’assenza di Belotti, infortunatosi nel momento peggiore. Ma il Toro farà bene anche senza la sua bandiera»".