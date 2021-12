La Stampa: “Contro il Cagliari, 7 assenze tra le fila granata”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Mezzo Toro, per battere - scrive La Stampa - il tabù trasferta. E l’ex Mazzarri": l'infermeria granata torna ad essere affollata. Oltre agli infortunati Belotti, Djidji, Ansaldi, Mandragora, Verdi e Rodriguez - che potrebbe recuperare - si aggiunge la giornata di squalifica di Singo dopo l'espulsione ottenuta contro l'Empoli per un fallo da ultimo uomo. "Per i granata cominciano a essere tanti, troppi i punti persi per strada, così come le giornate passate senza un gruppo al completo, o comunque che gli assomigli". Con 7 assenze totali in squadra, il tecnico Juric si troverà a dover scendere in campo con quasi la stessa formazione della gara di giovedì contro l'Empoli, con Zima e Buongiorno in difesa, il duo Pobega-Lukic a centrocampo e Sanabria in attacco. "Al paraguaiano sarà affidato il compito di far ritrovare al Toro la via del gol. Manca da 394’ e non è un caso, visto che i granata sono la squadra che ha segnato di meno in trasferta". Contro il Cagliari sarà quindi la possibilità per il Toro di dimostrare personalità e di ritrovare i 3 punti.