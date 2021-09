La Stampa: “Dietro Sanabria si va verso la coppia Brekalo-Pjaca”

Le ultime sul Torino sui quotidiani odierni alla vigilia della Salernitana

La Stampa si sofferma sulla rosa lunga a disposizione di Ivan Juric. Titola che è l'ora delle scelte per il tecnico croato. Sulla trequarti si va verso il varo della coppia Brekalo-Pjaca. Si legge: "Adesso è diverso, anche se qualche equivoco tattico sulla carta rimane, vista l’infornata di trequartisti che potrebbero pestarsi i piedi e il mancato arrivo di un vero play. Dovrà essere bravo l’allenatore a lucidare al meglio la nuova collezione. È l’ora della svolta e l’assist al Toro - che deve evitare il magro bottino di 12 mesi fa, quando arrivarono tre sconfitte di fila e quattro nelle prime cinque - può darglielo la neo promossa Salernitana in una sfida che in Serie A manca da 74 anni. Una svolta che passa dalle prime, vere scelte di Juric che con l’arrivo di Praet ha potuto allenare il gruppo quasi al completo. Così, sono allo studio diverse novità rispetto alla squadra che ha perso contro la Fiorentina".