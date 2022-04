La Stampa: “Domenica sera il Toro si ritrova di fronte la bestia nera Pioli”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Torino accoglierà domenica sera il Milan con l'intenzione di dare seguito alla vittoria di Salerno sfatando anche quello che è diventato un vero tabù. Stiamo parlando del tecnico rossonero Pioli, vera bestia nera dei granata come riportato sull'edizione odierna de La Stampa: "Sì, l’attuale guida rossonera è l’avversario più scomodo da affrontare, il vero tabù dei granata. L’hanno sofferto anche quando il tecnico di Parma era un giovane allenatore che all’inizio degli anni 2000 sgomitava in Serie B per crearsi una carriera. Il Toro l’ha battuto per la prima volta al quinto tentativo nel 2005 (2-1 al Modena), dopo aver perso due match di fila con la Salernitana e uno con lo stesso club emiliano. In tutto sono appena cinque i successi granata in trentadue tentativi e l’ultimo è datato nove anni fa, 2-1 in casa del Bologna firmato da D’Ambrosio e Cerci".