La Stampa: “Finale di gara ancora decisivo, il Toro si fa beffare all’88′ “

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Una lunga, e variegata, lista di cose belle e preziose rovinata da un attimo di poco equilibrio e poca intensità - si legge su La Stampa - ". Il Toro resta a meno quattro dalla zona Europa, mentre il Sassuolo strappa un punto all'Olimpico Grande Torino aiutato anche da un palo e due traverse granata. "Il Toro dà la sensazione di una squadra completa e senza punti deboli: in campo, Mandragora e colleghi si divertono con tocchi rapidi e precisi, verticalizzazioni, aperture sulle fasce". La formazione di Ivan Juric è riuscita a non far giocare l'avversaria per quasi l'intera durata del match, i granata perdono qualche giro del motore sul finale, costato il gol del pareggio neroverde. "L’azione dell’1-1 cade in una parentesi delle partite dove il Toro viene colpito con una certa frequenza se è vero che ben nove delle ventuno reti incassate arrivano nell’ultimo quarto d’ora".